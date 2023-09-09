عمال إغاثة ألمان يستعدون لمهمة محتملة في المغرب
بون- (د ب أ)
يستعد عمال إغاثة ألمان لتقديم مساعدات محتملة للمغرب، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة.
وقال متحدث باسم الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW) صباح اليوم السبت: "نراقب الوضع ونستعد حاليا لمهمة محتملة"، مشيرا في المقابل إلى أن المغرب لم يقدم بعد طلبا للمساعدة.
ويمكن توجيه طلب المساعدة للاتحاد الأوروبي، أو مباشرة إلى ألمانيا.
وقال المتحدث إن إرسال فرق إغاثة ومعدات للمغرب يتوقف على تقديم البلاد طلبا بالمساعدة، مضيفا أنه إلى جانب إرسال فرق إنقاذ، يمكن للوكالة أيضا تركيب محطات لمعالجة المياه.
للمزيد من الأخبار.. اضغط هنا
سوق مصراوى
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أحدث اكسسوارت مطلية بالذهب عيار 18 بأسعار تبدأ من 120 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 42%.. أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
بخصم حتى 42% أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: