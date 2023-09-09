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BBC

عمال إغاثة ألمان يستعدون لمهمة محتملة في المغرب

01:21 م السبت 09 سبتمبر 2023

زلزال المغرب

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بون- (د ب أ)

يستعد عمال إغاثة ألمان لتقديم مساعدات محتملة للمغرب، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة.

وقال متحدث باسم الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW) صباح اليوم السبت: "نراقب الوضع ونستعد حاليا لمهمة محتملة"، مشيرا في المقابل إلى أن المغرب لم يقدم بعد طلبا للمساعدة.

ويمكن توجيه طلب المساعدة للاتحاد الأوروبي، أو مباشرة إلى ألمانيا.

وقال المتحدث إن إرسال فرق إغاثة ومعدات للمغرب يتوقف على تقديم البلاد طلبا بالمساعدة، مضيفا أنه إلى جانب إرسال فرق إنقاذ، يمكن للوكالة أيضا تركيب محطات لمعالجة المياه.

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