ملك الأردن يوجه بتقديم مساعدات لضحايا زلزال المغرب

عمان-(د ب أ)

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة بتقديم "كل ما يلزم من مساعدات للمغرب: عقب كارثة الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمملكة في وقت متأخر أمس الجمعة".

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، بعث الملك عبدالله برقية تعزية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال، مؤكدا "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم".

وأعرب العاهل الأردني في البرقية عن "مواساته للشعب المغربي العزيز ولأسر الضحايا بهذا المصاب"، وتمنياته للمصابين بـ "الشفاء العاجل".

ارتفاع القتلى

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد القتلى إلى 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205 حالات خطيرة جراء زلزال المغرب.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 394 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال، و 271 وفاة في إقليم تارودانت، و91 وفاة في شيشاوة، و13 وفاة بمراكش.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.