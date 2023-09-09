تضامن عربي ودولي كبير مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

مصراوي

أعلنت العديد من البلدان العربية والدولية عن تضامنها الكبير مع دولة المغرب الشقيق، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غرب مراكش وهز عدة مناطق، وتسبب في سقوط 632 قتيلًا ونحو 329 مصابًا في آخر إحصائية صدرت عن السلطات المغربية.

مصر

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 9 سبتمبر 2023، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة، الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على أنّ مصر تعرب على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

السعودية

كما أعلنت السعودية، عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن " المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص".

وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها في هذا المصاب "الجلل"، معبرةً "عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها ".

الإمارات

وجه محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم، حسبما أفادت فضائية العربية.

وجاءت مبادرة رئيس الإمارات في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة.

قطر

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية في وقت متأخر أمس الجمعة .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم السبت، تمنى أمير قطر الشفاء العاجل للمصابين.

تركيا

ومن جانبه أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.

وقال أردوغان، في بيان على منصة "إكس"، "أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال "في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكاناتنا المتاحة".

فرنسا

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تأثره بعد الزلزال الرهيب" عارضا مساعدة فرنسية.

روسيا

ومن جهته، قال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس "روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده" مقدما "التعازي الخالصة على التداعيات المأساوية للزلزال المدمر".

ألمانيا

ومن جهته، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز أيضا عن تعازيه إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر". وكتب شولتز المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة "إكس" "الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية".

الهند

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، عن تعازيه لأقارب الضحايا.

هذا، وكتب مودي على موقع إكس "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا "في هذه الساعة المأساوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

أسبانيا

كما قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت تعازيه لعائلات ضحايا "مأساة" الزلزال.

وكتب سانشيز عبر منصة "إكس": "أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب"، مضيفا "تقف إسبانيا إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم".

ارتفاع الضحايا

أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة في وقت متأخر أمس الجمعة قفز إلى 632 قتيلا و329 مصابًأ.

وأكدت مصادر مغربية مطلعة، لمصراوي اليوم السبت، أن مدينة مراكش، جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، سُجلت ضمن أكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال. وأكدت المصادر أن عدة مباني في المدينة انهارت، بينما وقعت تشققات في بعض الطرق، وهرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

وقد أخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.