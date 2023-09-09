بعد سقوط مئات القتلى والجرحى.. صور ترصد حجم الدمار الكبير نتيجة زلزال المغرب

خوفًا من توابع الزلزال المدمر.. إخلاء مرضى المستشفى الجامعي في مراكش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب عدد من المدن والأقاليم، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة، في بيانها، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وتابع البيان أن هذه الهزة الأرضية أسفرت عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم.

كما أوضحت وزارة الداخلية، أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

وقالت الداخلية المغربية، إن قوات الجيش تسخر كل إمكانياتها لدعم عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال، مضيفة أن الجيش يساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

بينما انقطعت الاتصالات في بعض المناطق في إقليم الحوز جراء الزلزال، حسبما أفادت فضائية العربية.

مساعدات لمتضرري زلزال المغرب

وأعلنت السلطات المغربية، انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال، مباشرة بعد وقوع هذه الهزة التي شعرت بها العديد من مدن المملكة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) اليوم السبت، أنه تم في مستودع الوقاية المدنية بالعرجات (سلا)، تعبئة 7 شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وأشارت، إلى أن فريقًا من عناصر الوقاية المدنية بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبسرعة فائقة، تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

كما أعلنت فرق الوقاية المدنية بعدة مناطق بالمملكة التعبئة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.

وضرب زلزال مدمر بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر عدة مدن مغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أبرزها مراكش وضواحيها، التي شهدت سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهارة عن ضحايا جدد.

بينما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو ترصد آثار الانهيارات في الطرق والمباني، في وقت هرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

كما تم إخلاء المستشفى الجامعي محمد السادس في مدينة مراكش من جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقيم في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال.

هزات أرضية جديدة

ومن جانبه قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، لا نتوقع هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المعهد الوطني بالمغرب، أنه تم تسجيل هزات ارتدادية غير محسوسة في منطقة الحوز.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن المساحة المتأثرة بزلزال المغرب وصلت إلى 600 كلم مربع، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابعت هيئة المسح الجيولوجي، اليوم السبت، أن الزلزال كان على عمق 18.5 كلم.