انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

الرباط- (د ب أ)

أعلنت السلطات المغربية، انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب، مساء أمس الجمعة إقليم الحوز، بقوة سبع درجات على مقياس ريختر، مباشرة بعد وقوع هذه الهزة التي شعرت بها العديد من مدن المملكة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) اليوم السبت، أنه تم في مستودع الوقاية المدنية بالعرجات (سلا)، تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وأشارت، إلى أن فريقا من عناصر الوقاية المدنية بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبسرعة فائقة، تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وأعلنت فرق الوقاية المدنية بعدة مناطق بالمملكة التعبئة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي سجل مساء أمس الجمعة وحدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز التابع لمحافظة مراكش "وسط المملكة"، إلى 632 قتيلا و329 مصابا.