ارتفاع حصيلة الوفيات في فيضان اليونان إلى عشر حالات

أثينا- (د ب أ)

أعلن وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي ضربت وسط البلاد ارتفعت إلى عشرة، فيما لايزال أربعة أشخاص مفقودين، بحسب قناة "ايه ار تي" اليونانية.

وأفادت الشرطة، بأن نهر بينيوس فاض على جانبيه قبل ساعات وأدى إلى غلق نحو 70 كيلومترا من الطريق الرئيسي الذي يربط أثينا بمدينة ثيسالونيكي بشمال اليونان.

ووصلت مياه الفيضانات من نهر بينيوس إلى مشارف لاريسا عاصمة إقليم ثيسالي صباح اليوم السبت.

ووفقا لما أوردته قناة "ايه ار تي" الإخبارية، فأنه لا يوجد أشخاص في خطر.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي ضربتها الفيضانات بوسط اليونان حول بلدات لاريسا وفولوس وكارديتسا خلال الليل، بالاستعانة بالقوارب المطاطية والجرارات.

وتفقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المناطق التي ضربتها الفيضانات أمس الجمعة. وتعهد بتقديم المساعدات المالية بسرعة وبدون العقبات البيروقراطية.

وتأتي الفيضانات بعد مرور ثلاث سنوات على إعصار "يانوس" الذي ضرب وسط اليونان في شهر سبتمبر عام 2020، وتسببت في فيضانات كارثية وأضرار جسيمة لا تقل عن 100 مليون دولار.