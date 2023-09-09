السعودية تتضامن مع المغرب وتواسيه في ضحايا الزلزال
الرياض- (د ب أ)
أعلنت السعودية اليوم السبت، وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن " المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص".
وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها في هذا المصاب "الجلل"، معبرةً "عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها ".
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب.
وقتل نحو 632 شخصاً وأصيب 329 جراء أعنف زلزال يضرب المغرب منذ عقود، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية .
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