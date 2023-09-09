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BBC

زلزال المغرب.. لحظات مرعبة لانهيار مبان (فيديو)

06:27 ص السبت 09 سبتمبر 2023

زلزال المغرب (1)

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وكالات:

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقاطع فيديو لانيهار مبانٍ إثر الزلزال المدمر الذي هز المغرب، في وقت مبكر من اليوم السبت.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.

وأسفر الزلزال حتى الآن عن 296 قتيلًا وقرابة 153 جريحًا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية، أغلبهم في المناطق المحيطة بمراكش.

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