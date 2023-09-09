الداخلية المغربية: الزلزال مركزه جامعة إغيل بإقليم الحوز

خاص| أسر مغربية تفر من الزلزال إلى شوارع مدينة مراكش (صور)

خوفًا من توابع الزلزال المدمر.. إخلاء مرضى المستشفى الجامعي في مراكش

وسائل إعلام مغربية: عشرات القتلى في الحوز ورزازات قرب مراكش (فيديو

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن مركز الزلزال الذي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر، جامعة إغيل بإقليم الحوز، وسط البلاد.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى وفاة 296 شخصا وإصابة قرابة 195 إلى الآن بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس المغربية.

واستمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.