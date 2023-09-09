الداخلية المغربية: الزلزال مركزه جامعة إغيل بإقليم الحوز
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن مركز الزلزال الذي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر، جامعة إغيل بإقليم الحوز، وسط البلاد.
وأشارت الوزارة المغربية، إلى وفاة 296 شخصا وإصابة قرابة 195 إلى الآن بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس المغربية.
واستمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.
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