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BBC

خوفًا من توابع الزلزال المدمر.. إخلاء مرضى المستشفى الجامعي في مراكش (صور)

04:19 ص السبت 09 سبتمبر 2023
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    المستشفى الجامعي بمراكش
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    آثار الزلزال في مراكش (2)
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    آثار الزلزال في مراكش (4)
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أخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وحصل مصراوي على صور للمستشفى الميداني، كما رصدت صور أخرى آثار الزلزال. وكانت مصادر مغربية مطلعة أفادت، مصراوي، بأن مدينة مراكش سُجلت كأكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال، وأكدت المصادر أن عدة مباني في المدينة انهارت، بينما وقعت تشققات في بعض الطرق، وهرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

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