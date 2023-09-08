استدعاء خبراء متفجرات لفحص سيارة مشبوهة بالقرب من نفق القناة ببريطانيا
وكالات
قالت السلطات البريطانية، إنه تم استدعاء خبراء التخلص من القنابل بالجيش البريطاني، لفحص سيارة مشبوهة أوقفتها الشرطة بالقرب من مدخل نفق القناة جنوب شرق لندن، اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وقالت شرطة كينت، إن الحادث لم يكن مرتبطًا بمطاردة دانيال عابد خليفة الذي فر من سجن بلندن، الأربعاء الماضي، أثناء انتظار محاكمته بتهم الإرهاب.
وأضافت الشرطة، أنه "تم استدعاء خبراء متفجرات من الجيش البريطاني إلى مكان الحادث وتم وضع طوق لسلامة الجمهور.
ولفتت إلى أن حركة المرور بالقرب من المحطة معلقة، إذ قالت شركة Le Shuttle، التي تشغل قطارات تحمل مركبات عبر النفق بين إنجلترا وفرنسا، إن الوصول إلى محطتها معلق ومن المرجح أن تتعطل الخدمات بشدة.
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