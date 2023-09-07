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BBC

البرهان وتميم يعقدان مباحثات ثنائية في قطر لكيفية دعم السودان

06:59 م الخميس 07 سبتمبر 2023

البرهان وتميم

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وكالات

استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بالديوان الأميري، رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي وصل إلى الدوحة صباح اليوم في زيارة رسمية.

وعقد البرهان و تميم لقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، واستعرض تطورات الأوضاع فى السودان.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به قطر للحفاظ على سلامة واستقرار السودان فى ظل هذه الظروف التي يمر بها.

وعبر البرهان، عن تقدير السودان حكومة وشعبا للدور الفاعل لدولة قطر بالمنطقة تحت قيادة أميرها الشيخ تميم.

ومن جانبه أكد أمير دولة قطر موقف بلاده الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم جهود السلام والاستقرار به، خاصة في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، مشيرا للروابط والعلاقات الأزلية والإستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وأكد تميم، خلال المباحثات على أهمية أواصر العلاقات التاريخية الطيبة الكبيرة بين السودان وقطر على المستويين الرسمي والشعبي.

وناقش اللقاء سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني لاسيما في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

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