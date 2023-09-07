أثيوبيا: الملء الرابع سيتم في موعده سيتم وفقا للخطط الموضوعة له



وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقا للخطط الموضوعة له، متحدثة عن عدم إحراز أي تقدم بشأن الحلول التي تعرضها مصر لحل أزمة السد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، حرص بلاده على التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع السفير الإثيوبي في واشنطن، سيلشي بيكيلي، مع منظمات ونقابات المغتربين الإثيوبيين، لمناقشة أعمال البناء الأخيرة لسد النهضة، والذي عرض فيه بيكيلي، وصفا تفصيليا لعملية المفاوضات الثلاثية في القاهرة والتي استمرت يومين مع مصر والسودان.

واستضافت مصر، الأسبوع الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تأكيد رئيس الوفد الإثيوبي، سيلشي بيكلي، على المكاسب التي ستنالها مصر والسودان جراء استكمال بناء وتشغيل السد.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أعلن خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، رفض مصر لخطوات أديس أبابا أحادية الجانب في ملء سد النهضة وتشغيله، مشددًا على ضرورة الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.