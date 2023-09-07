ستولتنبرج: روسيا لا تستطيع منع أوكرانيا من الانضمام للحلف
(مصراوي)
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، خلال اجتماع في بروكسل اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية تستعيد الأراضي التي خسرتها أمام روسيا بشكل تدريجي في الهجوم المضاد.
وتابع ستولتنبرج، أنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، لافتًا إلى أن حرب أوكرانيا بدأت فعليًا عام 2014 عند ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وأضاف أن الناتو سيستمر في عمله لإحلال السلام من خلال ردع الهجمات الخارجية، مشددًا على عمله لتعزيز تواجد قوات الحلف على الجبهة الشرقية في أوروبا.
ولفت الأمين العام للناتو، إلى أن الحلف رفض التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن الحلفاء في الناتو أظهروا احترامهم لكل الالتزامات التي قدموها عام 2014.
واتهم ستولتنبرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق شرارة الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، قائلا إن بوتين وجد العكس تمامًا مع ازدياد تواجد قوات الأطلسي على الجبهة الشرقية للتحالف.
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