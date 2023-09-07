وصول رئيس مجلس السيادة السوداني إلى قطر
الدوحة - ( د ب أ )
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى الدوحة صباح اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى قطر.
ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم، كان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، ومحمد بن إبراهيم السادة سفير دولة قطر لدى السودان، و أحمد عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب سفير السودان لدى الدوحة.
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