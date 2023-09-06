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البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع في السودان

10:45 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

عبد-الفتاح البرهان

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وكالات

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.

ووجه الفريق أول ركن البرهان، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية والأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

إلى ذلك، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشار المكتب، إلى التطورات الإنسانية في السودان لحد الآن نزوح حوالي 4.8 مليون شخص داخل وخارج السودان بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي بدأ في منتصف أبريل 2023، عبور نحو مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، إجبار ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع الصراع في السودان قبل أكثر من أربعة أشهر.

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