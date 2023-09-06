دعوى قضائية لمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا بسبب "بند نادر"

وكالات

رفعت مجموعة ليبرالية اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع الأولي في كولورادو، بحجة أنه غير مؤهل للترشح للبيت الأبيض مرة أخرى، بموجب بند نادر الاستخدام في دستور الولايات المتحدة يستهدف المرشحين الذين دعموا "التمرد".

وجائت الدعوى التي رفعتها المجموعة الليبرالية، أنه نقلاً عن التعديل الرابع عشر، هي على الأرجح الخطوة الأولية في الطعن القانوني الذي يبدو أنه متجه إلى المحكمة العليا الأمريكية. تم تقديم الشكوى نيابة عن ستة ناخبين جمهوريين وغير تابعين لكولورادو من قبل مجموعة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن.

وطالبت الجماعات الليبرالية الولايات، "بمنع كبار مسؤولي الانتخابات بمنع ترامب من الترشح بموجب البند الذي يحظر على أولئك الذين" شاركوا في تمرد أو تمرد "ضد الدستور تولي مناصب أعلى.

وفي شكواها، طلبت منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن من المحكمة، الإسراع في الأمر حتى يمكن حلها قبل إجراء الاقتراع الأولى للولاية في 5 2024 يناير.

ولم يرد متحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق على الدعوى.