الاتحاد الأوروبي: نقل 4.7 مليون طن شهريا من المحاصيل الأوكرانية
بروكسل- (د ب أ)
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، للصحفيين في بروكسل إن ما يسمى بـ "مسارات التضامن" الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لنقل الصادرات الزراعية الأوكرانية "تقترب تدريجيا" من الحجم المستهدف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
والحجم المستهدف هو نقل 4.7 مليون طن شهريا من المحاصيل الأوكرانية، على أن يمر معظمها، أو 4 ملايين طن، عبر مسارات الدانوب.
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