بعد تصديق البرلمان.. رستم عمروف وزيرًا للدفاع في أوكرانيا

(وكالات)

صدق البرلمان الأوكراني على تعيين رستم عميروف وزيرا جديدا للدفاع.

وصوت 338 نائبا لصالح تعيين عمروف، الرئيس السابق لصندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين عمروف الأحد الماضي ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف، الذي وافق البرلمان على عزله أمس الثلاثاء.

يأتي القرار بعد اتهامات لوزارة الدفاع الأوكرانية بالفساد، فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية وشراء ملابس للجيش بأسعار باهظة في وقت الحرب، حيث عقدت الوزارة صفقة شراء ملابس شتوية من شركة تركية ليزداد السعر لاحقًا ثلاثة أضعاف.

وكشفت تحقيقات صحفية لاحقة أن أسعار تلك الملابس يمكن شراؤها في تركيا بأسعار أقل من المبرمة في الصفقة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويأتي شغل عمروف لمنصب وزير الدفاع وسط تعليق كييف آمال على زيادة وتيرة الهجوم المضاد قريبًا، بعدما فشل الهجوم حتى الآن في تحقيق المكاسب المرجوة منه وفقًا لتقديرات الدول الغربية التي دعم أوكرانيا في هجومها المضاد.

وعمروف، هو مسلم من تتار القرم وُلد في سمرقند بأوزبكستان، في أبريل عام 198. هاجرت عائلته من ألوتشا على ساحل القرم الجنوبي إلى أوزبكستان وعادوا إليها مع السماح للتتار بالرجوع في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

اقرا ايضا:

مسلم من تتار القرم.. من هو رستم عمروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟