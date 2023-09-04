مسلم من تتار القرم.. من هو رستم عمروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟

كتبت- سلمى سمير:

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا أوليكسي ريزنيكو في أكبر تغيير عسكري يشهده الجيش الأوكراني منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وتكون الموافقة النهائية على تعيين وزير الدفاع الجديد رستم عمروف في يد البرلمان الأوكراني، والمقرر عقد جلسة له في وقت لاحق هذا الأسبوع.

يأتي القرار بعد اتهامات لوزارة الدفاع الأوكرانية بالفساد، فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية وشراء ملابس للجيش بأسعار باهظة في وقت الحرب، حيث عقدت الوزارة صفقة شراء ملابس شتوية من شركة تركية ليزداد السعر لاحقًا ثلاثة أضعاف.

وكشفت تحقيقات صحفية لاحقة أن أسعار تلك الملابس يمكن شراؤها في تركيا بأسعار أقل من المبرمة في الصفقة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويأتي شغل عمروف لمنصب وزير الدفاع وسط تعليق كييف آمال على زيادة وتيرة الهجوم المضاد قريبًا، بعدما فشل الهجوم حتى الآن في تحقيق المكاسب المرجوة منه وفقًا لتقديرات الدول الغربية التي دعم أوكرانيا في هجومها المضاد.

من هو رستم عمروف؟

وُلد رستم عمروف، في سمرقند بأوزبكستان، في أبريل عام 1982 وهو مسلم من تتار شبه جزيرة القرم، هاجرت عائلته من ألوتشا على ساحل القرم الجنوبي إلى أوزبكستان وعادوا إليها مع السماح للتتار بالرجوع في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

بدأ رستم البالغ من العمر 41 عامًا، مسيرته المهنية، في مجال الاتصالات في شركة "لايف سيل" عام 2004. ثم بدأ بعد ذلك تهيئة نفسه للعمل في المؤسسات الاجتماعية بتأسيس منظمة "زمالة تتار القرم" عام 2007.

وفي عام 2019 تم انتخابه بأغلبية ساحقة لعضوية البرلمان الأوكراني عن حزب "الصوت" الذي تزعمه سفياتوسلاف فاكارشوك، حسبما أفادت صحيفة "أوكرانيا بالعربي".

إضافة لكونه نائب برلماني لعب رستم أدوار حساسة في الملعب السياسي هيأته لتقلد منصب وزير الدفاع، بداية من تمثيل أوكرانيا في عدة أصعدة بدءا من المفاوضات التي أُجريت مع روسيا بما في ذلك اتفاقية تبادل الأسرى السياسيين وأسرى الحرب البارزين وإجلاء المدنيين من مناطق المعارك المستعرة، والمشاركة في محادثات اتفاقية الحبوب المبرمة العام الماضي لإنشاء ممر آمن عبر البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة في الموانئ.

كما عمل على توريد الأسلحة اللازمة للجيش الأوكراني وذلك من خلال مشاركته هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع في إيجاد تلك الأسلحة. كما أشرف على إنشاء لجنة لمراقبة عمليات توريد المساعدات العسكرية التي يقدمها الشركاء الغربيون، في يوليو الماضي وذلك بصفته رئيسًا منتخبًا لصندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر من العام الماضي.