المخابرات الأوكرانية تشكك في حقيقة موت قائد فاجنر

(وكالات)

قالت وكالة أنباء أوكرانية إن جهاز الاستخبارات ليس متأكدًا بنسبة 100% من وفاة زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير الروسية.

ومع ذلك أكدت الاستخبارات الأوكرانية المعلومات حول وفاة شريكه، والرجل الثاني في جماعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، دميتري أوتكين.

وقال أندريه يوسوف، ممثل المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع الوكالة الرسمية الأوكرانية: "في الوقت الحالي، يمكننا التحدث بنسبة 100% عن الوفاة المؤكدة لأوتكين وبعض الركاب الآخرين. أما بالنسبة لبريجوجين، فلنفترض أن جميع الأسئلة لم تُغلق بعد".

تعليق أوكراني سابق

وكانت أوكرانيا اعتبرت، بعيد الإعلان عن مقتل بريجوجين في حادثة تحطم طائرة أن قائد المجموعة كان قد "وقع على وثيقة إعدامه".

وقال سابقًا المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريجوجين.

وتابع: "من الواضح أيضا أن بريجوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".

يشار إلى أن هيئة الطيران الروسية أكدت سابقا، تواجد يفجيني بريجوجين ودميتري أوتكين، على متن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية، وتحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.