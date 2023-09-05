إعلان

BBC

إطلاق نار في محطة قطارات مركزية بمدينة فوبرتال الألمانية

10:38 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

إطلاق نار في محطة فوبرتال الألمانية أرشيفة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت رويترز، في نبأ عاجل لها، وقوع عملية إطلاق نار قرب محطة قطارات في فوبرتال غربي ألمانيا والأمن يبحث عن المنفذين.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بوقوع حادث إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال في غرب ألمانيا مساء الثلاثاء.

وذكر موقع "فوكوس" الإعلامي الألماني، بأن الشرطة أطلقت عملية واسعة النطاق على إثر الحادث.

وتم القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، ويجري استجوابه من قبل الشرطة، بينما يستمر البحث عن آخرين مشتبه بهم.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث شارك فيه 3 أشخاص، وحدث خلاف بينهم، ثم بدأ اثنان منهم بإطلاق النار بالقرب من موقف للحافلات عند محطة القطارات، حسب إفادات شهود العيان.

وتم إغلاق محطة القطارات مؤقتا، وطوقها أفراد الشرطة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات أو ضحايا بنتيجة الحادث.

سوق مصراوى

محطة فوبرتال الألمانية إطلاق نار في محطة قطارات القبض على أحد المشتبه بهم مدينة فوبرتال الألمانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفير السعودي يصل إلى إيران لمباشرة عمله
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market