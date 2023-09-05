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البيت الأبيض يكشف نتيجة اختبار كورونا لبايدن

09:23 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

جو بايدن

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن نتيجة اختبار كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن "جاءت سلبية مرة أخرى" الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "السيدة الأولى جيل بايدن لا تزال تعاني من أعراض خفيفة بعد أن ثبتت إصابتها بالفيروس، وستبقى في ديلاوير لمدة أسبوع".

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