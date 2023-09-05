بوتين يحدد شروطه لاستئناف صفقة الحبوب

(وكالات)



قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال رحلة عودته من سوتشي، الثلاثاء، إن روسيا وضعت طلبين محددين لتأكيد تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان أن طلبين محددين لروسيا هما: إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، والتأمين على السفن المُستخدمة لنقل الحبوب إلى الموانئ الأوروبية.

وأوضح الرئيس التركي: "في الوقت الحالي، البنوك الروسية خارج نظام سويفت بسبب العقوبات. وكما تعلمون، تصدر هذه الدولة 120-130 مليون طن من الحبوب سنويًا"، و"يجب أن يحدث أمران لمواصلة البيع. أولا، يجب أن تتلقى روسيا الأموال نتيجة البيع، وثانيًا، يجب التأمين على السفن المُستخدمة في النقل"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول".

وأوضح أردوغان: "يجب التأمين على السفن من أجل نقل البضائع إلى أوروبا أو الموانئ الأخرى"، و"بسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، بالتأمين على السفن". وقال: "لا يوجد تحويل للأموال بسبب إزالة البنوك الروسية من نظام سويفت".

وأضاف أردوغان أنه بسبب عقوبات سويفت ومسألة التأمين، "يقول بوتين حاليًا: إنهم لا يفون بالتزاماتهم تجاهي، وبما أنهم لا يفعلون ذلك، فلن أشارك في عمل مشترك معهم بشأن هذه القضية".

ومع ذلك، قال أردوغان إن بوتين "يفكر في الوقت الحالي في إرسال مليون طن من الحبوب إلى 6 دول"، وأن الرئيس الروسي قال: "دعنا نناقش هذا الأمر مع قطر".

وتركيا على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن قضية تمديد اتفاق الحبوب.

وأضاف الرئيس التركي: "كما تعلمون، لدينا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وهناك سنعقد اجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش مرة أخرى، وسنناقش هذه القضايا في الوقت المناسب".