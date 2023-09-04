أردوغان: 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، وصل إلى 100 مليار دولار، حسبما ذكرت "العربية".

وتابع الرئيس التركي، خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في سوتشي، أنه تركيا ستبحث التبادل التجاري مع روسيا بالعملات المحلية.

ولفت أردوغان إلى أن هناك خطوات كبيرة في التعاون العسكري بين روسيا وتركيا.

ووصل أردوغان اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي في زيارة رسمية تشمل مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويبحث الرئيس التركي مع بوتين اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي أعلن بوتين وقف تنفيذها في يوليو الماضي، مبررًا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

يشار إلى أنه تم التوصل في العام الماضي إلى اتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود في إطار غزوها لأوكرانيا.