ليبيا: إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين شرق طرابلس

طرابلس - (د ب أ)

أعلن المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين، في شرق العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان، إن أفرادا بأحد الزوارق التابعة للقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، قاموا ظهر اليوم السبت، بعمليتي إنقاذ لقاربين مطاطين شمال شرق مدينة الخمس الواقعة شرق طرابلس، بعد بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

وقالت رئاسة الأركان، على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصلالاجتماعي اليوم، إن العملية أسفرت عن إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، مؤكدة إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وتعتبر ليبيا أحد دول العبور في أفريقيا، حيث يقصدها مهاجرون من دول أفريقية وعربية بغية الهجرة عبر البحر إلى أوروبا عن طريق عصابات تخصصت في هذا المجال مستغلة الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد منذ عام 2011.