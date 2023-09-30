الجيش اليمني يتهم الحوثيين بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات تعز

صنعاء- (د ب أ)

اتهم الجيش اليمني، اليوم السبت، جماعة الحوثي، بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

وقال محور تعز العسكري ، في بيان صحفي، إن" ميليشيا الحوثي جددت من تصعيدها العسكري خلال اليومين الماضيين في مختلف جبهات المحافظة".

وأضاف البيان أن"مواجهات اندلعت بين الجيش ومليشيا الحوثي،الخميس والجمعة، في جبهتي الأقرض جنوب المحافظة، ومنطقة كمب الروس شمال شرق مدينة تعز، إثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للجماعة ".

وأشار البيان إلى اندلاع" اشتباكات متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد مليشيا الحوثي أعمالها العدائية واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة ".

واعتبر الجيش هذا التصعيد"تحديا سافرا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن ".

يأتي ذلك مع استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو تسع سنوات، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.