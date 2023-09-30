مصر تُشارك في الاحتفال بالذكرى الـ20 لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة

مصراوي

شاركت مصر في الاحتفال بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ، والذى عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية بتنظيم مشترك بين الحكومة الإيطالية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، من خلال كلمة ألقتها السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر – بصورة افتراضية- يوم 30 سبتمبر الجاري.

وفي كلمتها، أشارت السفيرة/ نائلة جبر أن مصر كانت في مطلع الدول التي تنبهت إلى خطورة جريمة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، وما لهما من تداعيات سلبية على أمن وسلامة الفرد والمجتمع.

واستعرضت أهم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد والمُتمثلة في مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 وبروتوكوليها الإضافيين.

بالإضافة إلى دستور مصر لعام 2014 وقانون مكافحة الاتجار في البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية تتبع رئاسة مجلس الوزراء تُعنى بوضع الدراسات والسياسات والبرامج لدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال الحيوي والهام.

كما أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية على تبنى مصر لنهج وطني شامل في التعامل مع موضوعات الهجرة الشرعية والإتجار في البشر، قائم على التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، لتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب والتنمية والحماية.

وأوضحت رؤية الحكومة المصرية بأن التنمية تُعد الركيزة الأساسية لمحاربة الظاهرة، وأن مصر تعكف علي وضع تلك الرؤية حيز النفاد، بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا الإتجار في البشر.