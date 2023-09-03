"نحتاج إلى نهج جديد".. زيلينسكي يعلن استقالة وزير الدفاع الأوكراني من منصبه

وكالات:

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أوميروف خلفا له.

وقال زيلينسكي، خلال كلمة له، اليوم الأحد ونقلها وكالة سبوتنيك الروسية، "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق. وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل. الآن يجب أن يرأس رستم أوميروف الوزارة".

وتابع أن "أوميروف لا يحتاج إلى مقدمات إضافية. أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".