تايوان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في قمة عالمية في براغ

تايبيه - (د ب أ)

تعهد وزير خارجية تايوان، جوزيف وو أمس السبت بمواصلة دعم حكومة بلاده لأوكرانيا، فيما تواصل القتال ضد القوات الروسية، في أعقاب الغزو الروسي في فبراير 2022، معربا عن امتنانه للدعم الدولي لتايوان.

وقال الوزير، الذي كان يتحدث افتراضيا في خطاب مسجل مسبقا، تم تشغيله خلال اجتماع لمشرعين من 25 دولة، في القمة السنوية للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين في براغ، إن العالم الآن "يعيش في العصر الأكثر اضطرابا منذ نهاية الحرب الباردة"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وأضاف أن "النظام الدولي، الذي يعتمد على قواعد، يواجه تحديات كبيرة، ناجمة عن تحالف القوتين الاستبداديتين العملاقتين" في إشارة إلى روسيا وجمهورية الصين الشعبية.

وحذر الوزير من أن الاستبداد سيستمر في التوسع، ما لم يتم إيقافه، مشيرا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، المستمر منذ عام ونصف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جمهورية الصين الشعبية في التبت وشيانجيانج وهونج كونج.

وأضاف "إذا لم نوقف الصين الاستبدادية، قبل أن تفعل أي شيء لتايوان، ستكون مستعدة للهيمنة على بحر الصين الشرقي والجنوبي وتعريض اليابان والفلبين وغيرهما للخطر".

وتعهد الوزير بأن حكومة تايوان ستواصل دعم أوكرانيا "نظرا لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يتعين عمله".