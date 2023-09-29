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BBC

مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منطقة خيرسون الأوكرانية

03:13 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

اوكرانيا

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موسكو- (د ب أ)

ذكرت السلطات المحلية، أن ثلاثة أشخاص على الأقل، قتلوا في منطقة "خيرسون" جنوب أوكرانيا، في أحدث موجة من الهجمات الروسية.

وأصيب خمسة من السكان، بسبب القصف الكثيف، أمس الخميس، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري، أولكسندر بروكودين، على تطبيق/تيليجرام/ صباح اليوم الجمعة. وتردد أن شخصين آخرين أصيبا في خيرسون اليوم الجمعة.

وقال بروكودين إن الجيش الروسي قصف المنطقة 96 مرة، في فترة 24 ساعة. وتعرضت العاصمة لـ 45 عملية قصف.

وشهدت "خيرسون" قصفا كثيفا كما سقط الكثير من الضحايا المدنيين، في الأيام الأخيرة، حيث تواصل روسيا شن الحرب على أوكرانيا. وبدأ الصراع في فبراير 2022، منذ أن ضمت روسيا بشكل غير شرعي العديد من المناطق، في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك خيرسون.

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