أرمينيا: نزوح نحو 85 ألف شخص من ناجورنو كاراباخ

يريفان- (د ب أ)

سعى نحو 85 ألف شخص إلى اللجوء في أرمينيا عقب سيطرة أذربيجان على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية نازلي باغداساريان في العاصمة يريفان، اليوم الجمعة، إن هؤلاء اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم.

ووفقا لبيانات رسمية، غير مؤكدة، كان يعيش 120 ألف من الأرمن الكاراباخ في السابق بمنطقة ناجورنو كاراباخ. وسيطرت أذربيجان على المنطقة التي كانت موضع نزاع لعقود بين الدولتين، في هجوم عسكري الأسبوع الماضي.

و أعلنت جمهورية آرتساخ، غير المعترف بها، والتي تحكم منطقة ناجورنو كاراباخ، أنها ستختفي من الوجود بداية من مطلع عام 2024، بعد أن وقع رئيس الجمهورية مرسوما بهذا المعنى صباح أمس الخميس.

وكانت أذربيجان أجبرت جمهورية آرتساخ على الاستسلام الأسبوع الماضي، بعد قتال قصير ومكثف، وهو الأمر الذي سمح لباكو أخيرا بتأكيد سيادتها الكاملة على ناجورنو كاراباخ.

وكانت الحكومة الأذربيجانية وروسيا –التي تعتبر القوة الحامية لأرمينيا- أعلنتا أنه لا يوجد حاجة لفرار المواطنين. غير أن الأرمن الكاراباخ يخشون التعرض للاضطهاد والعنف من الجانب الأذربيجاني.

وهناك أيضا بُعد ديني، حيث إن الأرمن مسيحيون أرثوذوكس، وأذربيجان مسلمة.