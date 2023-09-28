السفير المصري يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس البيلاروسي
مصراوي
قدم السفير نزيه النجاري، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم للرئيس "الكسندر لوكاشينكو" رئيس جمهورية بيلاروسيا.
وقد أشاد الرئيس "لوكاشينكو" بالعلاقات المتميزة التي تجمعه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين البلدين والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.
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