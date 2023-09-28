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BBC

السوداني يصل نينوى لزيارة أسر ضحايا حريق الحمدانية

11:27 ص الخميس 28 سبتمبر 2023

محمد شياع السوداني

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بغداد - ( د ب أ)

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى شمالي بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "ذلك جاء للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية وزيارة المصابين وعوائل الضحايا".

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ما أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.

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محمد شياع السوداني نينوى أسر ضحايا حريق الحمدانية رئيس الوزراء العراقي

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