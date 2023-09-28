السوداني يصل نينوى لزيارة أسر ضحايا حريق الحمدانية

بغداد - ( د ب أ)

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى شمالي بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "ذلك جاء للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية وزيارة المصابين وعوائل الضحايا".

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ما أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.