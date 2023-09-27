عودة موظفي السفارة الروسية في بيونج يانج إلى موسكو
أ ش أ
قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن جزءًا من موظفي السفارة غادر كوريا الشمالية وفي طريقهم للعودة إلى وطنهم.
وأضافت السفارة - في بيان نقلته وكالة تاس الروسية - "اليوم، على رصيف محطة بيونج يانج للسكك الحديدية، قلنا مرة أخرى وداعًا لزملائنا الرائعين وأصدقائنا الجيدين العائدين إلى ديارهم. ونود أن نؤكد أن كل واحد منهم هو بطل حقيقي".
وفي 7 سبتمبر الجاري، قالت السفارة الروسية في بيونج يانج إنها قامت بعملية تغيير للموظفين لأول مرة منذ بداية الوباء، مع وصول 20 موظفا جديدا.
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