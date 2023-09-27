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BBC

عودة موظفي السفارة الروسية في بيونج يانج إلى موسكو

10:37 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

روسيا

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أ ش أ

قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن جزءًا من موظفي السفارة غادر كوريا الشمالية وفي طريقهم للعودة إلى وطنهم.

وأضافت السفارة - في بيان نقلته وكالة تاس الروسية - "اليوم، على رصيف محطة بيونج يانج للسكك الحديدية، قلنا مرة أخرى وداعًا لزملائنا الرائعين وأصدقائنا الجيدين العائدين إلى ديارهم. ونود أن نؤكد أن كل واحد منهم هو بطل حقيقي".

وفي 7 سبتمبر الجاري، قالت السفارة الروسية في بيونج يانج إنها قامت بعملية تغيير للموظفين لأول مرة منذ بداية الوباء، مع وصول 20 موظفا جديدا.

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