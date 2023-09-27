عشرات يهاجمون متاجر "أبل" في الولايات المتحدة (فيديو)
(مصراوي)
هاجم عشرات الأشخاص، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، متجر أبل، ليل أمس الثلاثاء، وقاموا بسرقة الهواتف الموضوعة على منصات العرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وحسب بيان شرطة الولاية، فاق عدد الأشخاص الذين هاجموا المتجر أكثر من 100، غالبيتهم من المراهقين، الذين هاجموا متاجر أخرى أيضًا لبيع الأجهزة.
Can you believe this is Philadelphia, USA?? Looters hit multiple stores & targeted the Apple Store for the iPhone 15 Pro Max & more. Cops finally stepped in to stop the loot #Philadelphia pic.twitter.com/aHOmfmLBcd— Rosy (@rose_k01) September 27, 2023
وتُظهر مقاطع الفيديو فتيان مرتدين أقنعة لإخفاء وجوههم يخطفون أجهزة الآيفون من على منصات العرض ويضعونها في أكياس بلاستيكية ثم يلوذون بالفرار.
وذكر بيان شرطة فيلادلفيا أن متجر بيع هواتف أبل تعرض للهجوم في حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، مضيفًا أن عناصر الشرطة حاولت استعادة أجهزة الأيفون أثناء مطاردة المراهقين الفارين الذين تساقطت منهم الأجهزة أثناء هروبهم.
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