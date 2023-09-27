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وزير الداخلية العراقي: حريق قاعة الأفراح في نينوى أدى إلى انهيار السقف على المواطنين

01:21 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

حريق قاعة الأفراح في نينوى

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بغداد - (بي بي سي)

أعلن وزير الداخلية أن حريق قاعة العرس بالحمدانية كان بسبب الألعاب النارية مما أدى إلى انهيار سقف البناية على المواطنين.

وبدأت الأجهزة الأمنية الموجودة الآن في قضاء الحمدانية تفتقد مواصفات السلامة والأمان في القاعة المنكوبة.وذكر أن عدد القتلى الذين سجلتهم مديرية الصحة في محافظة نينوى، وصل إلى 93 شخصا، وعدد المصابين إلى أكثر من 100.

ونقل قسم من الجرحى إلى محافظة دهوك وقسم آخر إلى محافظة أربيل، حيث استقبل قسم الحروق 9 حالات خطرة.وأكدت وزارة الصحة أن أجهزة الصحة في نينوى تسيطر على الوضع رغم أن الكارثة أكثر من الطاقة الاستيعابية.

ووصلت التعزيزات من العاصمة بغداد.

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