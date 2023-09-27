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BBC

الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق في حريق نينوي

12:01 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عبد اللطيف جمال رشيد

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بغداد - (د ب أ)

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق في الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوي شمالي بغداد.

وقال الرئيس العراقي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن ما حدث في قضاء الحمدانية "فاجعة مؤلمة لأبنائنا إثر الحريق الذي طال تجمعا لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً" .

وأضاف "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره" .

وكان اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني أفاد بأن عدد ضحايا الحريق بلغ 93 وفاة و100 مصاب يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحا، وفق تقرير الطب الشرعي .

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