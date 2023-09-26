أرمينيا: هناك تطهير عرقي يحدث في منطقة كاراباخ

يريفان- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لمسؤولين أمريكيين كبار إن هناك "تطهيرا عرقيا" يحدث في ناجورنو- كاراباخ فيما يتسارع الخروج الجماعي من أذربيجان إلى بلاده، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال باشينيان لسامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والقائمة بأعمال مساعدة وكيل وزارة الخارجية يوري كيم في محادثات أمس الإثنتين إن: "التطهير العرقي لأرمن ناجورنو- كاراباخ جار، إنه يحدث الآن".

وأضاف: "يواصل هذا الوضع والتوترات في منطقتنا التصاعد، والآن من المهم للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة للحماية من المزيد من التصعيد ولمنع مشكلات أكبر".

وأشارت الحكومة، في يريفان اليوم، أن عدد الأشخاص "النازحين قسرا" الذين يدخلون أرمينيا من ناجورنو- كاراباخ تجاوز 28 ألفا.

ويشكل هذا حوالي ربع الـ 120 ألف أرمني الذين ذكر مسؤولون محليون أنهم يقيمون في ناجورنو- كاراباخ.

وفي أرمينيا، تصاعدت الاحتجاجات كبيرة ضد الحكومة، واتهمها المتظاهرون بأنها لم تفعل سوى القليل لحماية أرمن كاراباخ.

كان إلهام علييف رئيس أذربيجان، قد أعلن في العشرين من الشهر الجاري انتهاء عملية عسكرية شنتها بلاده في إقليم ناجورنو كاراباخ تم خلالها استعادة سيادتها على المنطقة التابعة لباكو ولكن كانت تسيطر عليها يريفان.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في عامي 1994 و.2020