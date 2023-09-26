إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

08:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إدانة بلاده الهجوم الذي شنه الحوثيون على الحدود السعودية وأدى إلى وفاة جنديين بحرينيين.

كانت قد أعلنت البحرين، عن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قواتها المتواجدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن والتي تعتبر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والمشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبالرغم من توقف العمليات القتالية بين قوات التحالف ومليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن المليشيات الإرهابية استهدفت القوات البحرينية بطائرة مسيرة، مما أدي إلى وفاة ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى.

سوق مصراوى

الخارجية الأمريكية الهجوم الحوثي الحدود السعودية اليمنية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market