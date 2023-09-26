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BBC

كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية على شفير حرب نووية

08:16 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

كوريا الشمالية

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أ ش أ

حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: "يجري دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر"، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

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