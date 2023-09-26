السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية يصل إلى رام الله

رام الله - (بي بي سي)

يصل السفير السعودي نايف بن بندر السديري إلى مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر ليومين، يلتقي خلالها بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتقديم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يزور السديري صباح غدٍ الأربعاء قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووضع أكليل من الزهور على ضريحه، ومن ثم يتوجه لزيارة المسجد الأقصى في مدينة القدس والصلاة فيه وإحياء ذكرى المولد النبوي.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للسفير السديري الذي عُيِّنَ في منتصف شهر أغسطس الماضي، كأول سفير للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.

وكانت السعودية أغلقت قنصليتها العامة في القدس الشرقية بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967. وتأتي هذه الزيارة في ظل الحديث عن تقارب في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.