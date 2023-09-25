هجوم للحوثيين بطائرات مسيرة على الحدود الجنوبية للسعودية.. وسقوط ضحايا

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بمقتل عسكري وفرد آخر وإصابة عدة أشخاص، جراء هجوم لجماعة الحوثي على مواقع القوات البحرينية على الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة البحرينية، إنه " استشهد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأضافت أن "العمل الإرهابي الغادر جرى بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وجرى إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى البحرين.

وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الضحايا.