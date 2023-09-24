وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك

سول - (د ب أ)

أعرب وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران خلال محادثاتهما في نيويورك، عن التزامهما بتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزير بارك جين التقى مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وتردد أن الجانبين قاما بتقييم التحويل السلس للأموال الإيرانية، التي يتم الاحتفاظ بها في بنوك كورية جنوبية، إلى بلد ثالث واتفقا على العمل معا لتطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران، بعد حل قضية الأموال الإيرانية.

كما اتفق وزيرا خارجية البلدين على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى لتعزيز تطوير العلاقات الثنائية.