إعلان

BBC

مقتل عدد من الجنود الروس في الصراع بشأن ناجورنو -كاراباخ

10:14 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

مقتل عدد من الجنود الروس في الصراع بشأن ناجورنو -ك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

قتل عدد من الجنود الروس المتمركزين في ناجورنو -كاراباخ جراء إطلاق النار على سيارتهم، حسبما أفادت مصادر عسكرية في موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث وقع اليوم الأربعاء، بالقرب من قرية دجانياتاج.

ولم تذكر الوزارة عدد الجنود القتلى، وقالت إن الجنود كانوا عائدين من مركز مراقبة عندما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار من أسلحة صغيرة.

ويعمل ممثلون من روسيا وأذربيحان على الأرض لتوضيح الموقف.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

سوق مصراوى

الجنود الروس كاراباخ إطلاق النار موسكو وزارة الدفاع الروسية روسيا أذربيحان

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..الاحتياطي الفيدرالي يوافق التوقعات ويثبت سعر الفائدة الأمريكية