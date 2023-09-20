مقتل عدد من الجنود الروس في الصراع بشأن ناجورنو -كاراباخ

مقتل عدد من الجنود الروس في الصراع بشأن ناجورنو -ك

موسكو- (د ب أ):

قتل عدد من الجنود الروس المتمركزين في ناجورنو -كاراباخ جراء إطلاق النار على سيارتهم، حسبما أفادت مصادر عسكرية في موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث وقع اليوم الأربعاء، بالقرب من قرية دجانياتاج.

ولم تذكر الوزارة عدد الجنود القتلى، وقالت إن الجنود كانوا عائدين من مركز مراقبة عندما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار من أسلحة صغيرة.

ويعمل ممثلون من روسيا وأذربيحان على الأرض لتوضيح الموقف.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.