بايدن ونتنياهو يرحبان بآفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

( د ب أ )

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما في نيويورك اليوم الأربعاء بآفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية .

وقال نتنياهو "في ظل قيادتكم السيد الرئيس ، يمكننا إقامة علاقة بين إسرائيل والسعودية "، مضيفا أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى "نهاية الصراع العربي الإسرائيلي"،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وقناة "أي نيوز 24"الإسرائيلي .

وتتوسط الولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة بين القدس والرياض.

وقال بايدن، إنهم يعملون صوب واقع أفضل منذ وقت طويل ، والذي يشمل " شرق أوسط أكثر استقرارا ورفاهية ".

وأشار بايدن إلى أنه حتى منذ عقد مضي، كانت فكرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أمرا لايمكن تصوره وأعرب عن الأمل في نجاحها.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن التطبيع مع السعودية "في متناول اليد" وسيجعل دولا أخرى تنضم إليه.

ونقلت "أي 24 نيوز" الإسرائيلية عن كوهين قوله إنه "بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الذي هو "في متناول اليد"، ستقوم الكثير من الدول بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف :"أقدر أن اتفاق التطبيع مع السعودية ستنضم إليه دول إسلامية إضافية، معظمها سنية في أفريقيا وآسيا، باستثناء الدول المتطرفة" .

ولفت كوهين أن "المملكة العربية السعودية لديها مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل".