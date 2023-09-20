وسائل إعلام أرمينية: الاتفاق على وقف لإطلاق النار في كاراباخ

يريفان - (د ب أ)

تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بجنوبى القوقاز، وذلك بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك، وذلك حسبما ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الأرمينية.

وذكرت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية وغيرها من المنصات الاعلامية، اليوم الأربعاء، أن السلطات في جمهورية آرتساخ غير المعترف بها، والتي تحكم ناجورنو كاراباخ، قبلت مقترحا بهذا المعنى من الجانب الروسي.

وعلى الرغم من أن ناجورنو كاراباخ تقع داخل أراضي أذربيجان لكن الأرمن يشكلون غالبية سكانها.

ونقلت وكالة "أرمنبرس" عن بيان صادر عن السلطات القول إنه "في الوضع الحالي، تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وحل المسألة، غير كافية... ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تقبل سلطات جمهورية آرتساخ مقترح قيادة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن وقف إطلاق النار".

وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، فإنه يتردد أن وقف إطلاق النار قد بدأ بالفعل بشكل رسمي، وذلك تحديدا في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أنه قد تم الاتفاق أيضا على سحب وحدات الجيش الأرميني المتبقية من ناجورنو كاراباخ، وعلى أن تقوم عناصر كاراباخ المقاتلة بتسليم أسلحتها. ولم يتضح في البداية ما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك بالفعل.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب الروسي.

وكانت أذربيجان أطلقت صباح أمس الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على ناجورنو كاراباخ.

وتتقاتل الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان المتجاورتان منذ عقود، للسيطرة على ناجورنو كاراباخ.

وكان قد تم انتهاك وقف إطلاق النار بعد الحرب الأخيرة في عام 2020، والتي سيطرات خلالها أذربيجان – التي لديها احتياطي كبير من الغاز والنفط - على أجزاء كبيرة من كاراباخ، مرارا.

وتعتبر روسيا، بصورة تقليدية، القوة الحامية لأرمينيا، وقد نشرت جنودها في منطقة النزاع. ولكن موسكو في نفس الوقت، تحتاج حاليا إلى مقاتليها في المقام الأول من أجل حربها ضد أوكرانيا.