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أذربيجان تنفي استهداف عاصمة كاراباخ

12:29 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

أذربيجان

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باكو - (د ب أ)

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الأرمينية بشأن وقوع قصف أذري على مدينة "خانكندي"، عاصمة ناجورنو كاراباخ، والتي تسمى "ستيباناكيرت" في أرمينيا.

وقالت الوزارة في بيان: "الادعاءات المنشورة على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأرمينية بأن القوات المسلحة الأذرية قصفت مدينة خانكندي مرة أخرى غير صحيحة"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأكدت الوزارة "نود أن نؤكد مجددا أن وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية تستخدم أسلحة عالية الدقة لضرب وتدمير الأهداف العسكرية المشروعة والبنية التحتية العسكرية فقط".

وأطلقت باكو، أمس الثلاثاء، عملية عسكرية سعيا للسيطرة على ناجورنو كاراباخ، والتي تقطنها أغلبية من الأرمن رغم أنها تقع داخل الأراضي الأذربيجانية.

ويدور القتال بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين على ناجورنو كاراباخ منذ عقود، والتي تحكمها جمهورية "آرتساخ" غير المعترف بها.

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أذربيجان كاراباخ وقوع قصف عاصمة ناجورنو

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