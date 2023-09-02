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BBC

مقتل 16 عسكريا بمواجهات مع مسلحي ريف اللاذقية في سوريا

11:47 ص السبت 02 سبتمبر 2023

سوريا

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وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية سورية، مقتل 16 عنصرا في الجيش السوري وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية.

وأضافت، وسائل الإعلام المحلية، أن الاشتباكات جرت في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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سوريا لجيش السوري المجموعات الإرهابية المسلحة ريف اللاذقية

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