مقتل 16 عسكريا بمواجهات مع مسلحي ريف اللاذقية في سوريا
وكالات
أفادت وسائل إعلام محلية سورية، مقتل 16 عنصرا في الجيش السوري وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية.
وأضافت، وسائل الإعلام المحلية، أن الاشتباكات جرت في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.
وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
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