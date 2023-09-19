أردوغان يعلق على علاقة تركيا بمصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منعت "أزمة جوع" عالمية، لكنه حذر من أزمة جديدة جراء عدم تنفيذ المبادرة.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الفشل في تنفيذ اتفاقية الحبوب بكامل عناصرها دفع العالم لأزمة جديدة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وعلى صعيد الملف السوري، أكد إردوغان على ضرورة وضع حد للحرب في البلاد من خلال "حل عادل وشامل يلبي توقعات الشعب السوري".

وأضاف أردوغان أن تركيا "لن تترك أربعة ملايين سوري يعيشون ظروفاً صعبة في الأجزاء الشمالية لبلادهم، ويواجهون مصيرهم لوحدهم".

واعتبر الرئيس التركي أيضاً أن بلاده "هي الدولة الوحيدة التي تتبنى مواقف مبدئية حيال وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

واستطرد: "أطلقنا العديد من المبادرات لضمان الاستقرار والسلام حول العالم"، مضيفا: "منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية حرصنا على ضمان استمرار الطرفين على طاولة المفاوضات للوصول إلى السلام".

وشدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في الوساطة بأوكرانيا قائلا: "سنكثف جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وحول تغير المناخ قال أردوغان إن "تغير المناخ والتحديات المرتبطة به أصبحت واقع نعيشه، فليبيا تعرضت لدمار واسع النطاق وخسارة في الأرواح بسبب الإعصار والفيضانات".

و بشأن سوريا، أوضح أن "الأزمة الإنسانية في سوريا تتفاقم، واعتمدنا موقفا واحدا حول ضمان وحدة سوريا واستقرارها سلامة أراضيها، وسنواصل تشجيع عودة اللاجئين إلى بلادهم".

وتحدث الرئيس التركي عن علاقة بلاده بمصر قائلا: "علاقاتنا بمصر شابها بعض التوتر في وقت ما،ـ ولكننا نعمقها الآن بفضل المصالح المشتركة".

وحول أزمات المنطقة، أعرب الرئيس التركي عن أمله بـ"تسوية المشكلة في اليمن إلى الأبد"، كما دعا إلى "إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 لتنعم فلسطين وإسرائيل بالسلام".

وعبر الرئيس التركي عن ترحيبه بـ"عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين"، مطالبا دول العالم بـ"تقديم الدعم للاتحاد الأفريقي لمواجهة أزماته".

وبشأن أزمة ناغورني قرة باغ، توقع أردوغان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا دعم تركيا لـ"خطوات أذربيجان للحفاظ على سلامتها الإقليمية".

وحث الرئيس التركي على "مكافحة خطاب الكراهية والتمييز ضد الأبرياء وصل إلى كل ربوع العالم".

وقال إن "العقليات التي تشجع الهجمات ضد المصحف برفع لواء حرية التعبير تزعزع مستقبلها"، مطالبا كل الدول بـ"بالتصدي لخطاب الكراهية الذي يهدد استقرار العالم".